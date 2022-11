Echappées Belles du 12 novembre : ce soir direction la Réunion et la Guadeloupe sur France 5 (sommaire)

5 ( 6 )

Echappées Belles du 12 novembre 2022 – C’est un nouvel inédit du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, « La Réunion, l’île des sens », suivi de la rediffusion « La Guadeloupe gourmande ».







A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 12 novembre, à 20h55 – inédit « La Réunion, l’île des sens »

Sophie Jovillard accueille pour cette émission spéciale la journaliste Sophie Massieu, non voyante, et sa chienne guide Heelou. L’île offre à ses visiteurs une explosion de saveurs, de parfums et de couleurs. Une variété d’ambiances qui promet des rencontres exceptionnelles. Accueillies par des Réunionnais généreux, nos deux complices échangent sur leur manière de percevoir le voyage et la découverte. Elles sentent, touchent, goûtent et écoutent La Réunion pour vous transmettre leurs sensations. À travers leur parcours, vous découvrirez une Réunion dont l’identité est riche de multiplicité, mais aussi une nature qui tantôt semble d’une force exceptionnelle, tantôt semble extrêmement fragile. Faite de cratères, de cirques, de lagons – et entourée d’une mer pleine d’animaux exceptionnels : l’île intense promet des sensations fortes !

Comment les Réunionnais perçoivent la force de la nature environnante qui les fait vibrer ?

Comment Sophie Massieu perçoit-elle l’environnement exceptionnel de La Réunion ? Quelle est sa quête quand elle voyage ? Comment va-t-elle aborder celle qu’on surnomme « l’île des sens » ?



Sophie Jovillard et Sophie Massieu vous invitent dans un voyage synonyme de partage et d’émerveillement, une expérience forte en émotion !

Sophie Jovillard et Sophie Massieu marchent dans Saint-Paul. Aujourd’hui, c’est jour de marché. Alors qu’elles apprennent à se connaître, elles se rendent auprès des différents producteurs pour sentir et goûter leurs produits. Plus tard, les deux Sophie vont se diriger vers le temple Mourouga et Krishna. Pour les accueillir Sonita, qui, comme de nombreux Réunionnais, est à la fois hindoue et chrétienne.

Les reportages : La Réunion… intensément / Le jardin aux bestioles / Les gardiens de la nature / Le lagon / Le volcan de la Fournaise.

Echappées Belles du 12 novembre à 22h25 – « La Guadeloupe gourmande »

À plus de 7.000 kilomètres de la métropole, la Guadeloupe et ses îles sont une destination idéale pour les amoureux de la nature, les sportifs aguerris et les familles. Posée sur l’arc des Petites Antilles, la Guadeloupe est constituée d’un archipel de 7 îles. « Karukera », comme on la nomme en créole, la partie principale, a la forme d’un papillon, à laquelle sont adjointes les Saintes, Marie-Galante et la Désirade.

En Grande-Terre, pays des champs de cannes, des plages de sable blanc, et des falaises sauvages, on goûte le farniente et aux activités nautiques. Sur l’autre aile, à Basse-Terre, le volcan de la Souffrière trône au milieu du Parc National de Guadeloupe et des anciennes caféières. Les aventuriers viennent se perdre dans sa forêt tropicale et découvrir ses plus belles cascades. Quant aux petites îles, elles offrent des paysages de rêve, et une atmosphère authentique.

Des plages, des cocotiers, du soleil, oui, bien sûr, mais aussi la plongée sous-marine. Les côtes guadeloupéennes offrent de superbes fonds, des Saintes à Marie-Galante en passant par la réserve de Petite-Terre ou encore la côte Sous-le-Vent.

La cuisine guadeloupéenne, riche et colorée, est le reflet du brassage des cultures amérindiennes, européennes, africaine et indiennes. Accras, boudin créole, colombo, bébélé, tourments d’amour… Des mélanges d’épices et de saveurs, salé et sucré, miroirs de l’histoire de l’archipel.

Ismaël Khelifa embarque pour un voyage gourmand à l’autre bout de l’océan atlantique, au cœur de la mer caraïbe. Aux quatre coins des îles de la Guadeloupe, il va goûter aux mets typiques et découvrir les recettes emblématiques. Entre les plats, Ismaël ira se dégourdir les jambes, prendre le large et plonger dans les eaux turquoise de la Guadeloupe.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 12 novembre 2022 dès 20h55 sur France 5

