Envoyé Spécial du 10 novembre : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

Envoyé Spécial du 10 novembre 2022 – Elise Lucet vous donne rendez-vous ce jeudi soir à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.







A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 10 novembre 2022 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 SEULE CONTRE GOODYEAR

Elle est devenue justicière par amour. Sophie Rollet enquête seule depuis 8 ans, depuis que son mari, chauffeur routier, est mort dans un accident de la route provoqué par l’éclatement d’un pneu. Cette mère de famille est convaincue qu’à l’origine de l’accident qui a tué le père de ses enfants, il y a la défaillance d’un pneu de poids lourd de la marque Goodyear.

En croisade contre le géant américain des pneumatiques, elle a amassé des preuves, constitué un impressionnant dossier, recensé des accidents similaires en France et à l’étranger et convaincu la Justice de rouvrir l’affaire. Envoyé Spécial vous raconte la quête d’une femme qui veut rendre justice à l’homme qu’elle aimait, mais aussi l’histoire d’un impossible deuil.

Un reportage de Yannick Sanchez, Guillaume Beaufils et Karim Annette



🔴 LE BONHEUR À L’AVEUGLE

Dans ce « C’est mon histoire », Envoyé Spécial raconte l’histoire de Delphine, 48 ans et aveugle de naissance. Elle a voulu vivre sa vie sans que son handicap l’empêche de réaliser ses rêves. Aujourd’hui elle a 2 enfants, est devenue greffière au tribunal et estime avoir une belle vie. Maman et femme accomplie, elle nous raconte comment malgré un divorce, un deuil et des difficultés au quotidien pour se déplacer, elle a fait de sa vie une belle aventure.

🔴 L’INGÉNIEUR ET LES FONTAINES MIRACULEUSES

De la Guyane française au Sénégal, nous suivons les membres d’une association qui installent des fontaines miraculeuses qui rendent potable l’eau de toutes les rivières, puits ou sources où elles sont installées. Des pompes mises au point par un ingénieur français, Jean-Paul Augereau, un entrepreneur globe-trotter qui a vu un jour son destin basculer après une grave septicémie contractée en Égypte en buvant de l’eau non potable. Ce fut un déclic et depuis il consacre sa vie à apporter de l’eau potable aux quatre coins du monde.

Un reportage de Hakim Abdelkhalek Caravelle Productions

🔴 LES MORDUS DU PAIN

Le bon pain, c’est toute leur vie ! Et pour eux, l’industrialisation de nos baguettes nous aurait fait perdre les incroyables vertus de cet aliment traditionnel. Le pain d’aujourd’hui serait-il moins facile à digérer, moins savoureux, moins riche ? Est-ce pour cette raison, entre autres, que sa consommation est en baisse constante en France depuis des années ?

Envoyé Spécial a rencontré ces adeptes d’une révolution alimentaire autour du pain, comme ce boulanger qui cultive en Charente son propre blé, ce napolitain installé à Paris qui vend au prix fort ses pains à fermentation naturelle, ou encore ces enseignants d’école hôtelière qui transmettent leurs méthodes innovantes aux futurs boulangers.

Un reportage de Raphaële Schapira, Swanny Thiébaut, Mathieu Dreujou

Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

