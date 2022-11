Lego Masters du 10 novembre : 3ème soirée ce soir sur M6

5 ( 2 )

Lego Masters du 10 novembre 2022 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la nouvelle saison de « Lego Masters », présenté par Eric Antoine. Au programme, la troisième soirée de la saison 3.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Lego Masters du 10 novembre 2022, au programme ce soir

Pour ce 3e épisode, les candidats vont aller de surprise en surprise. Dans la 1re épreuve, ils vont se transformer en architectes d’une ville infestée de monstres : Monster City ! Surtout, Éric Antoine leur réserve une surprise qui va les déstabiliser : ils ne vont pas construire tout le temps avec leur binôme habituel… Et pour la première fois dans le concours, les deux meilleurs binômes se qualifieront directement pour la demi-finale tandis que les quatre autres, toujours en lice, s’affronteront dans deux épreuves de qualification redoutables appelées les constructions infernales ! Les mains vont devenir moites, les cœurs vont palpiter, les nerfs vont se tendre !

Les nouveautés de la saison 3

LA BRIQUE DE LA MORT QUI TUE

Une des nouveautés cette année : à chaque première épreuve de la soirée, le binôme de candidats qui aura le plus convaincu les brickmasters Georg et Paulina remportera “la brique de la mort qui tue”. Celle-ci lui donnera un avantage considérable pour la 2e épreuve de la soirée, comme maîtriser son destin et ne pas se soumettre au hasard d’un tirage au sort, ou encore déterminer le destin des autres équipes… Nos binômes sauront-ils s’en

servir sagement ?



DE NOUVELLES ÉPREUVES INÉDITES

Cette année, les candidats vont devoir faire face à des défis inédits pour séduire le jury. Que ce soit animer une œuvre grâce à la force du vent, immerger une création dans un aquarium géant, imaginer un château qui sera détruit par une boule de bowling dans une explosion digne des plus grands feux d’artifices ou encore créer une histoire dont le scénario évoluera aléatoirement grâce à la “roue du destin”, cette saison les nerfs de nos candidats seront mis à rude épreuve. Et c’est sans compter les nombreux twists qu’Éric Antoine leur réserve tout au long de la compétition… Mais c’est un secret !

8 BINÔMES AUX PERSONNALITÉS DÉTONNANTES

Des mamans, un psychiatre et sa sœur, un père et son fils, un couple chamailleur, des ados… tous ont une passion commune : la brique. Ils devront se surpasser et redoubler d’efforts et de créativité pour impressionner nos brickmasters lors de défis exceptionnels et inédits.

Lego Masters du 10 novembre, extrait vidéo

« Lego Masters » est de retour ce soir dès 21h10 sur M6.

