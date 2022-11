Ici tout commence du 14 novembre : Charlène doit assumer ses actes (résumé + vidéo épisode 530)

4.8 ( 5 )

Ici tout commence du 14 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 530 – Charlène doit assumer les conséquences de ses actes ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Teyssier est très remonté contre sa fille, et même Constance ne comprend pas comment elle a pu en arriver là…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Charlène embrasse Livio, Salomé amoureuse, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 14 au 18 novembre)







Publicité





Ici tout commence du 14 novembre – résumé de l’épisode 530

Teyssier n’arrive pas à redescendre depuis la bombe que Charlène a lâché devant tous les grands chefs de la gastronomie. Constance et Emmanuel s’inquiètent de la réputation de leur fille. Mais Charlène leur explique qu’elle a le coeur brisé, elle se fiche du reste. Elle a voulu faire mal à Louis et elle ne regrette pas.

En cuisine, Lionel et Tom lisent à haute voix les messages que “Flow” et “MadMan” se sont échangés mais, Louis débarque..

Teyssier propose un deal à Billie. Un trouble s’installe entre Thomas et une élève de l’Institut… Panique à bord : il y aurait une taupe dans Le cercle.



Publicité





Ici tout commence du 14 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note