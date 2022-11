Ici tout commence du 1er novembre : Louis et Charlène ne se comprennent plus (résumé + vidéo épisode 521)

5 ( 6 )

Ici tout commence du 1er novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 521 – Rien ne va plus entre Charlène et Louis en ce moment dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ces deux là ne se comprennent plus et ce soir, Louis va encore une fois tomber de haut face aux mots de Charlène…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 1er novembre – résumé de l’épisode 521

A l’Institut Auguste Armand, Teyssier décide de rassembler les étudiants pour leur faire une annonce. Les esprits s’échauffent entre Louis et Charlène… Depuis son retour au Double A, Jérémy s’adapte à sa nouvelle vie et notamment au fait que Joachim est son beau-père. Il ne semble pas très à l’aise avec cette situation…

Au plus bas, Louis retrouve son aura. En cuisine, Vic se trouve un nouvel allié. De son côté, David souhaite ramener la coupe à la maison…



Ici tout commence du 1er novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

