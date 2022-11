Inspecteur Barnaby du 6 novembre : nouvelle saison inédite ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Inspecteur Barnaby du 6 novembre 2022 – Votre série « Inspecteur Barnaby » est de retour ce dimanche soir sur France 3 avec une nouvelle saison inédite. Au programme aujourd’hui, l’épisode 1 inédit de la saison 22 suivi d’une rediffusion.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Inspecteur Barnaby du 6 novembre 2022 : vos épisodes de ce soir

Saison 22 – épisode 1 « Le Loup-chasseur » : Un homme est retrouvé mort dans les bois de Little Worthy, avec des marques de griffes sur la poitrine et une balle d’argent dans la tête. Ces détails singuliers évoquent le Loup-Chasseur, une créature mythique créée de toutes pièces par un photographe local, suite à un concours organisé par la propriétaire du cybercafé. Barnaby et Winter enquêtent pour découvrir qui a transformé le mythe en réalité meurtrière…

Avec Neil Dudgeon (Inspecteur Barnaby), Nick Hendrix (Sergent Jamie Winter), Annette Badland (Dr Fleur Perkins), Fiona Dolman (Sarah Barnaby)



Saison 20, épisode 1 « La légende du frère Jozef » : En 1539, à l’abbaye de Causton, le frère Jozef, accusé d’empoisonnement, est exécuté dans des conditions atroces. La légende raconte que son fantôme hanterait toujours les lieux, désormais transformés en brasserie. Lors de la soirée de lancement de la bière produite dans cette ancienne abbaye, un homme est retrouvé mort. Il a été assassiné de la même façon que le frère Jozef. L’inspecteur Barnaby mène l’enquête et n’entend pas se laisser bercer par des superstitions. Sans plus tarder, il interroge les propriétaires, un trio qui semble cacher quelques secrets…

« Inspecteur Barnaby » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.

