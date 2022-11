L’affaire Kim Wall, votre nouvelle série inédite ce soir sur France 2 (28 novembre)

4.4 ( 7 )

L’affaire Kim Wall au programme TV du lundi 28 novembre 2022 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série adaptée d’une histoire vraie « L’affaire Kim Wall ». Il s’agit d’une série policière captivante basée sur une histoire vraie qui avait fait la une des journaux dans le monde entier.







Publicité





A voir dès 22h40 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





L’affaire Kim Wall – le synopsis

Un soir d’août 2017, au Danemark, une journaliste suédoise monte à bord d’un sous-marin artisanal, afin d’y interviewer son concepteur. Quelques heures plus tard, le submersible coule et seul ce dernier réapparaît en vie.

Pour le chef de la criminelle, Jens Moller (Soren Malling), il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un meurtre. Commence alors pour son équipe et lui une enquête longue et minutieuse.

Chacune de leurs découvertes entraîne de la part du suspect une nouvelle version sur les circonstances de la mort de la jeune femme. Charge pour eux de trouver suffisamment d’éléments contradictoires pour lever le moindre doute sur sa culpabilité et le faire condamner à coup sûr pour meurtre.

Vos épisodes du 28 novembre

Épisode 1 : Copenhague, 11 août 2017. Une journée a priori comme les autres pour Jens Møller, qui dirige la brigade criminelle de la capitale danoise. Jusqu’à ce qu’une étrange nouvelle tombe : un sous-marin artisanal vient de couler dans le détroit entre le Danemark et la Suède. À son bord, deux personnes : le concepteur du submersible, un inventeur danois qui est secouru in extremis, et une journaliste suédoise, portée disparue. A-t-elle vraiment débarqué avant le naufrage, comme l’affirme dans un premier temps l’inventeur ?



Publicité





Épisode 2 : La brigade criminelle commence à rassembler les premiers témoignages concernant la journaliste et le constructeur du sous-marin. S’ils ont très peu d’éléments concernant la chronologie des faits, ils peuvent néanmoins commencer à se faire une idée de la personnalité complexe de l’accusé. Certaines rumeurs affirment même que lui et la victime présumée entretenaient une liaison. Parallèlement, les recherches s’enlisent. Sans plus d’indications sur l’endroit précis où ils doivent fouiller, les plongeurs commencent à perdre espoir de retrouver un jour le moindre cadavre…

Les interprètes

Avec Soren Malling (Jens Moller), Pilou Asbaek (Jacob Buch-Jepsen), Pernilla August (Ingrid Wall), Rolf Lassgard (Joachim Wall), Laura Christensen (Maibritt Porse), Dulfi Al-Jabouri (Musa Amin), Hans Henrik Clemensen (Nikolaj Storm)…

La bande-annonce

Ceci n'est pas une fiction… "L'affaire Kim Wall", inspirée de l'histoire vraie du meurtre d'une journaliste danoise 📺 Ce soir à 22h40 sur notre antenne

▶ Déjà disponible sur https://t.co/PaFR6EAGCN : https://t.co/rhHuVzxnax pic.twitter.com/VXzy0FPaeh — France 2 (@France2tv) November 28, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note