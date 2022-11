Coupe du Monde 2022 : suivre Brésil / Suisse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 8 )

Coupe du Monde 2022, Brésil / Suisse en direct, live et streaming ce lundi 28 novembre 2022 – La 9ème journée de la la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se poursuit ce lundi après-midi. Dans le groupe G, le Brésil affronte la Suisse pour le deuxième match de phase de groupes.







A suivre ce matin à partir de 16h45 sur TF1 ou beIN Sports, coup d’envoi à 17h.







Le match se déroulera en direct du Stadium 974, à Doha. Le Brésil et la Suisse s’affrontent pour la deuxième journée du Groupe G. Le Brésil sera privé de Neymar et Danilo, blessés lors de l’entrée en lice de la Seleção. De son côté, la Suisse a commencé par une victoire, et l’enjeu du match est de prendre la tête du Groupe G et la qualification pour les huitièmes de finale !

Brésil / Suisse – Composition des équipes

Brésil : Alisson ; Daniel Alves (Éder Militão), Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro ; Casemiro, Fred (Rodrygo), Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior et Richarlison.



Suisse : Sommer ; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Freuler, Xhaka, Sow, Vargas, Embolo et Shaqiri.

Brésil / Suisse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou beIN Sports dès 16h45. Coup d’envoi de la rencontre à 17h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Brésil / Suisse, match de la neuvième journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce lundi 28 novembre 2022.

