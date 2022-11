Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse découverte aujourd’hui, qui s’y cache ? Réponse

5 ( 5 )

Les 12 coups de midi du 15 novembre 2022 : qui se cache sur l’étoile mystérieuse ? Tous les indices – C’est ce midi que l’étoile mystérieuse sera dévoilée dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». En effet, il ne reste plus que deux cases et Stéphane devrait décrocher cette étoile !







Mais qui se cache derrière tous les indices, qui ne semblent pas du tout inspirer le Maître de Midi ?







Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée ce mardi

L’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée aujourd’hui. Mais vous vous demandez surement qui se cache sur cette étoile ? On a la réponse ! En effet, selon Chasseur d’Etoile sur YouTube, il devrait s’agir du nageur Camille Lacourt. Et on a décrypté les indices pour vous !

Le récap des indices de l’étoile mystérieuse dévoilée le 15 novembre

Voici le récap complet des indices et le lien avec Manu Payet :



– un pont à Budapest en Hongrie, parce qu’il est devenu champion d’Europe de natation à Budapest

– une prise de recharge électrique pour sa promo de la Lexus hybride

– un shaker à cocktails parce qu’il a ouvert un bar à cocktails au cœur de Saint-Germain-des-Prés

– un ballon de rugby, parce qu’en 2018 il a posé pour le calendrier des Dieux du stade du club de rugby Le Stade français

– des chaussons de danse pour sa participation à « Danse avec les Stars »

– un trépied avec une caméra parce qu’il est consultant pour Canal+

– une planche de natation, parce qu’il est champion de natation

Rappel des noms déjà proposés : Roger Moore, Grace Jones, Taïg Khris, Bruno Cremer, Robert de Niro, Meryl Strip, Bourvil, Jean Reno, Christophe Lambert, Tommy Lee Jones, François Damiens, Léa Seydoux, Matthieu Almaric, Willem Dafoe, Benoit Magimel, Lorànt Deutsch, Mathieu Kassovitz, Audrey Tautou, Vincent Moscato, Matt Damon, Natalie Portman, Karine Viard, Julian Alaphilippe, Jude Law, Harvey Keitel, Artus, Mélanie Laurent, David Douillet

Rendez-vous ce mardi à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1

