Les 12 coups de midi : Stéphane décroche l’étoile mystérieuse en reconnaissant Camille Lacourt (explications des indices)

Les 12 coups de midi du 15 novembre 2022, 88ème victoire de Stéphane – Stéphane a décroché sa 4ème étoile mystérieuse ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi », en reconnaissant le champion de natation Camille Lacourt.







Le Maître de Midi a signé un Coup de Maître à 3.000 euros et les deux dernières cases de l’étoile mystérieuse se sont envolées. Il a reconnu Camille Lacourt et décroche l’étoile d’une valeur de 39.145 euros. Il voit ainsi sa cagnotte grimper à 368.647 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 15 novembre, l’étoile mystérieuse découverte, Camille Lacourt s’y cachait

Mais pourquoi Camille Lacourt ? On on vous donne les explications sur les indices présents sur l’étoile mystérieuse :

– l’image de fond à Budapest en Hongrie, parce qu’il est devenu champion d’Europe à Budapest en 2010

– une prise de recharge électrique pour sa participation au Trophée Andros Electrique

– un shaker à cocktails parce qu’il a ouvert un bar à cocktails au cœur de Saint-Germain-des-Prés

– un ballon de rugby, parce qu’en 2018 il a posé pour le calendrier des Dieux du stade du club de rugby Le Stade français

– des chaussons de danse pour sa participation à « Danse avec les Stars »

– une caméra de télévision parce qu’il est consultant pour Canal+

– une planche de natation, parce qu’il est champion de natation

Les 12 coups de midi du 15 novembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

