Star Academy : les évaluations du 15 novembre : Enola cartonne, Louis fait pleurer, Léa fait rire (résumé complet)

Star Academy, les évaluations du 12 novembre 2022 – C’est ce matin qu’avait lieu les dernières évaluations de la Star Academy 2022. Des évaluations libres qui permettront au meilleur élève de se qualifier directement pour la finale alors que tous les autres seront soumis aux votes du public !







C’est Chris qui ouvre le bal de ces évaluations. Il a choisi de chanter « Et dans 150 ans » de Raphael. Il fait ensuite sa minute où il raconte sa Star Ac avec plusieurs photos qu’il montre aux professeurs. Quand il retourne au château, les élèves le félicitent et Chris est content de lui.







Place ensuite à Léa. Elle a choisi d’interpréter « Bound to You » de Christina Aguilera. Elle fait ensuite son texte où elle raconte sa Star Ac tout en enlevant plusieurs couches de vêtements pour faire comprendre qu’elle a brisé sa carapace. Les professeurs se prennent un fou rire. Léa pense qu’elle a tout raté ! Tiana la rassure, elle trouve qu’elle a géré.

Enola enchaine, elle reprend « My Man » de la comédie musicale Funny Girl. Yanis applaudit ! Elle passe ensuite à sa minute où elle raconte sa Star Academy. Elle semble les captiver sur son texte avec une musique de fond. Yanis est très ému, Laure aussi. Au château, Louis est en larmes. Les élèves applaudissent Enola quand elle revient. Chris pense que Léa et lui vont sortir samedi soir ! Et Enola se dit fière d’elle.



On continue avec Anisha. Elle chante « The show must go on » de Queen. Elle enchaine à son tour sur sa Star Ac, qu’elle choisit de raconter sans parler. Elle a écrit son texte sur des feuilles qu’elle montre aux professeurs avec une musique de fond. Les élèves la félicitent, Léa pense que c’était parfait !

Louis chante « Falling » de Harry Styles. Il fait ensuite sa mise en scène avec son texte sur sa Star Ac. Un grand moment d’émotion, Louis finit en larmes et les profs sont émus. Au château, les élèves l’applaudissent et certains ont même pleuré ! Léa pense que Louis sera le gagnant de la saison.

Place enfin à Tiana, qui commence par la deuxième partie de l’éval. Elle fait une danse et des mimes pour présenter sa Star Ac. Et elle fait intervenir les autres élèves. Tiana chante ensuite « Vole » de Céline Dion.

