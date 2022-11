Maison à vendre du 18 novembre 2022 : sommaire du numéro de ce soir sur M6

5 ( 10 )

Maison à vendre du 18 novembre 2022 – C’est une rediffusion de « Maison à vendre » qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, Stéphane Plaza vient en aide à Jean-Claude et Liza, ainsi qu’à Nathalie et Christophe.







Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Maison à vendre du 18 novembre 2022

Jean-Claude et Liza, 72 ans et 73 ans, veulent vendre leur maison de Pontoise, longée par une voie ferrée, pour s’installer à Pau. Ils ont donc mis en vente depuis déjà 6 ans mais les visites n’ont jamais abouti. Stéphane Plaza va venir aider ce couple de dynamiques seniors et avec Sophie Ferjani, ils vont faire appel à une coach en rangement et à un commissaire-priseur pour désencombrer chaque pièce. Sophie mettra tout en œuvre pour faire ressortir le charme de cette maison.

Nathalie et Christophe, 57 ans, vivent dans une maison à Pontoise qu’ils avaient prévu de rénover après le départ de leurs enfants. Mais ils ont dû quitter la région parisienne pour s’occuper d’un de leur fils et de leurs parents. Stéphane Plaza va tout faire pour la vendre au plus vite et au meilleur prix. Stéphanie Catanzano, une nouvelle architecte d’intérieur, va s’attaquer aux travaux à peine commencés dans cette maison et se pencher sur la décoration de chacune des pièces.



Bande-annonce

On termine avec un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.

« Maison à vendre » c'est ce soir dès 21h10 sur M6

