Un si grand soleil déprogrammé : pas d’épisode ce vendredi 18 novembre !

Un si grand soleil déprogrammé le vendredi 18 novembre 2022 – Nouvelle déprogrammation de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » demain soir sur France 2. En effet, la chaine a choisi de ne pas diffuser votre série exceptionnellement car au même moment sur France 3, ça sera l’heure du final de « Plus belle la vie ».







France 3 diffusant exceptionnellement deux épisodes quotidiens de « Plus belle la vie » à la suite, France 2 ne diffusera pas « Un si grand soleil » pour que les deux séries ne se fassent pas concurrence.







Retour de votre série « Un si grand soleil » lundi 21 novembre à l’horaire habituel avec le prochain épisode inédit.

Pour patienter, voici les résumés de la semaine prochaine de « Un si grand soleil ».

Lundi 21 novembre 2022, épisode 1020 : Guilhem et Marion sont sous le choc de la mort de Sylvie. Une enquête, dont est chargé Yann, est ouverte. Pendant ce temps, à la galerie d’Alix, les toiles de Brénas sont saisies pour expertise.

Mardi 22 novembre 2022, épisode 1021 : L’autopsie oriente la mort de Sylvie vers un homicide. Guilhem est suspecté et demande un délicat service à Elisabeth. Parallèlement, l’expertise des toiles de Brénas innocente Alix qui est libérée et exulte.

Mercredi 23 novembre 2022, épisode 1022 : Guilhem a un alibi mais Elisabeth lui en veut terriblement. Est-ce la fin de leur amitié ? Pendant de temps, Marc Mourre fait amende honorable auprès d’Alix. Mais celle-ci aurait-elle dupé tout le monde ?

Jeudi 24 novembre 2022, épisode 1023 : La police découvre que Sylvie venait d’annuler son testament qui favorisait sa nièce, Marion Bertier. De leur côté, Johanna et Yann ont passé la soirée ensemble. Quant à Laurine, elle semble avoir jeté son dévolu sur Arthur, bien qu’il soit avec Jennifer…

Vendredi 25 novembre 2022, épisode 1024 : Alors que Marion est toujours en garde à vue, Guilhem découvre que Sylvie avait modifié son testament. De son côté, Arthur cache toujours à Jennifer qu’il connait Laurine. aurait-elle dupé tout le monde ?

Notez que le prochain épisode est déjà disponible en avant-première sur Salto.

