Plus belle la vie du 9 novembre : Betty a fait son choix (résumé épisode 4657 en avance)

Plus belle la vie du 9 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4657 en avance – Betty va finalement prendre sa décision dans les prochains jours dans votre feuilleton « Plus belle la vie ». Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 9 novembre 2022.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 9 novembre : Betty avorte, Kilian à ses côtés

Kilian se réveille sur le canapé de Betty. Il lui prépare un petit déjeuner mais à peine lever, Betty va vomir… Kilian a pris rendez-vous pour Betty chez une gynécologue, il va l’accompagner. La gynéco fait une échographie et lui dit que tout va bien. Les symptomes disparaitront après le premier trimestre mais si elle veut faire un avortement médicamenteux, il ne lui reste que 2 jours pour se décider.

Betty dit à Kilian qu’elle ne lui pardonnera jamais… Kilian lui répond que ce n’est pas contre lui mais contre elle-même qu’elle est en colère.

Et alors que Kilian se rend au centre de boxe mais qu’il préfère réfléchir que tapper, Betty ne va pas bien… Elle est debout en haut d’un mur.

Plus tard, Kilian retrouve Betty et lui demande si elle a pris une décision. Betty l’envoie balader. Elle se dispute encore avec sa mère, qui part pour Dubaï. Et plus tard, Betty explique à Kilian qu’elle a peur de l’IVG médicamenteuse mais pense que c’est la meilleure décision. Elle ne veut pas avoir d’enfant et encore moins être comme sa mère. Elle prend la main de Kilian, qui la rassure et lui assure qu’il sera là pour elle.

Betty prend le premier comprimé de l’IVG pendant que Kilian va à la pharmacie. Elle l’appelle en panique, elle a déjà des douleurs ! Kilian la rassure et lui conseille des exercices de respiration pour se détendre. Kilian la rejoint, elle prend le deuxième comprimé.

Plus belle la vie du 9 novembre, extrait vidéo

