« Recherche appartement ou maison » du 22 novembre : votre numéro ce soir sur M6

« Recherche appartement ou maison » du 22 novembre 2022

Déménager, changer de métier, trouver un environnement plus calme… 8 Français sur 10 rêvent d’une nouvelle vie ! Et ce changement de vie passe en priorité par une nouvelle adresse, un déménagement… Tout au long de nos 3 histoires, nous verrons qu’une nouvelle maison c’est bien plus qu’un toit, c’est un nouveau départ très fort en émotions !

Sylvie, 59 ans, et Philippe, 57 ans, se connaissent depuis l’enfance, puisque leurs parents sont amis. Après avoir formé un couple à l’adolescence, ils se sont perdus de vue… avant de se retrouver il y a 4 ans ! Depuis, ils vivent le grand amour. Une belle histoire qu’ils vivent pour l’instant à distance, puisque Sylvie vit dans le Morbihan et Philippe à Lille, mais ils se retrouvent le plus souvent possible. Ils ont décidé de chercher un petit appartement parisien pour leurs retrouvailles. Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre aider le couple ; va-t-il dénicher leur nid d’amour ?



À Lyon, la jeune Anaëlle, jeune infirmière de 27 ans, va s’en remettre à Sandra Viricel pour se lancer dans son premier achat. Sa colocation se termine et elle veut déménager dans son propre appartement. Mais malgré plus d’une dizaine de visites, elle n’a toujours pas trouvé son petit cocon. Sandra Viricel va la guider, pas à pas, dans cette aventure. Parviendra-t-elle à trouver l’appartement coup de cœur qui décidera Anaëlle à sauter le pas ?

En Alsace, notre expert Mathieu Beyer vient en aide à Fanny et César dont la maison de Saint-Martin a été emportée par un ouragan. Ils ont tout perdu et ont décidé de venir s’installer à Colmar, près des parents de Fanny, avec leurs 2 enfants. Ils ont réussi à se reconstruire et veulent maintenant s’acheter une nouvelle maison dans cette région, tourner la page et vivre heureux. Mathieu Beyer va-t-il leur trouver leur bonheur ?

Vidéo extrait du 22 novembre

On termine avec des images de ce qui vous attend ce soir.

vidéo à venir

