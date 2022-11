Rolex Paris Masters : suivre Simon / Auger-Aliassime en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 11 )

Tennis Rolex Paris Masters – Simon / Auger-Aliassime en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 3 novembre 2022 sur Eurosport ! Après la défaite surprise de Rafael Nadal hier soir en 16ème de finale du Rolex Paris Masters, les huitièmes de finale débutent ce jeudi et le français Gilles Simon continue son beau parcours en affrontant le canadien Felix Auger-Aliassime.







Un match à suivre cet après-midi, à partir de 15h, en exclusivité sur Eurosport.







Alors qu’il prendra sa retraite à la fin du tournoi parisien, Gilles Simon est toujours là. Le français a battu Andy Murray lundi et Taylor Fritz hier pour accéder aux 8èmes de finale de ce Rolex Paris Masters.

Va-t-il réussir à l’exploit de battre Aliassime pour filer en quarts de finale ?

Rolex Paris Masters Simon / Auger-Aliassime en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison et que vous êtes motivé pour vous coucher tard, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à 22h.



Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Simon / Auger-Aliassime, 8ème de finale du tournoi de tennis du Rolex Paris Masters, un match à suivre ce soir sur Eurosport.

