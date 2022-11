Star Academy estimations finale : Louis et Anisha au coude à coude devant Léa, Enola dernière (SONDAGE)

4.4 ( 25 )

Star Academy estimations finale sondage – Nouvelles estimations de notre sondage de la finale de la Star Academy, à J-4 de la grande finale de la saison 2022. Après six semaines d’aventure, les téléspectateurs vont sacrer le grand gagnant samedi soir ! Qui de Anisha, Enola, Léa ou Louis sera le vainqueur de la Star Academy 2022 ?







Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Louis et Anisha sont au coude à coude avec respectivement 32% et 31% des votes de notre sondage.







C’est serré et loin devant Léa, toujours 3ème et en hausse avec 23%. Enola est bonne dernière avec seulement 14% des votes de notre sondage !

Qui sera le grand gagnant de la Star Academy 2022 et gagner l’album et les 100.000 euros ? Rien n’est joué, c’est à vous de décider et de voter ! Et continuez de nous donner votre avis en votant à notre sondage !



Star Academy estimations, le sondage de la finale

Qui doit gagner ? Anisha Enola Léa Louis Vote

