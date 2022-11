Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 22 novembre

4.2 ( 5 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 22 novembre 2022 – C’est parti pour une nouvelle quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de lundi au château.







Au réveil, Anisha est déjà entrain de répéter sa chanson pour les évaluations. Et tous pensent à la partie impro, Léa veut faire un gros coup de bluff !

Place au cours de sport avec Coach Joe. Et pour une fois, Léa est présente. Ils retrouvent ensuite Adeline et enchaine avec le cours de chant. Elle les prend tous ensemble et ensuite en groupes de deux.







Léa retapisse le château avec des affiches « votez Léa ». Enola trouve qu’elle en fait trop et elle ne compte pas se laisser faire. Elle inscrit le numéro 2, le sien, sur toutes les affiches de Léa ! Louis fait remarquer à Léa qu’elle a fait une erreur de numéro et elle comprend que c’est Enola. Léa compte se venger d’Enola…



Louis pense faire un tuto make-up pour son impro, il a d’autres idées mais hésite. Il trouve que ses idées ne sont pas top. Anisha ne sait pas quoi faire non plus.

Soprano arrive au château pour une masterclass. Les élèves sont ravis ! Il leur explique qu’ils doivent trouver qui il sont à leur sortie du château. Il les interroge sur leurs albums et artistes préférés. Il les fait ensuite travailler sur une impro à partir de mots qu’on leur donne. Enola adore et décide de faire ça aux évaluations !

Léa n’oublie pas sa vengeance, elle appelle ses parents et utilise la minute d’Enola ! Alors que ça faisait des heures qu’Enola attendait de pouvoir appeler sa mère… Du coup Enola négocie de prendre 30sec sur le temps d’Anisha et Louis, qui acceptent. Elle appelle sa mère ultra rapidement.

Lucie et Marlène arrivent au château. Elles leur expliquent que la finale se déroulera en 2 parties : sur la première partie, ils chanteront avec un artiste et sur une battle à 4. A l’issue de cette partie, selon les votes du public, ils ne seront plus que 2 à aller en 2ème partie ! Les deux derniers finalistes chanteront avec le parrain, Robbie Williams.

Les artistes invités de ce prime sont : Nolwenn Leroy sur « Cassé », Soprano sur « Roule », Christophe Maé sur « Casting », et Lara Fabian sur « Je t’aime ». Il y aura également Michel Polnareff et ils chanteront tous avec lui « Lettre à France ».

Place ensuite aux tests sur les chansons du prime. Louis impressionne tout le monde sur « Cassé » et il rêve de chanter avec Nolwenn. Marlène et Lucie ont ensuite une surprise pour eux : des premiers courriers de fans.

Les finalistes lisent leurs courriers et ils sont très heureux et émus.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 22 novembre

