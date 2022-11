NRJ Music Awards 2022 : les nommés de la Chanson francophone de l’année

5 ( 7 )

NRJ Music Awards 2022 – TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous ce vendredi 18 novembre 2022 pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 24ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.







TF1 et NRJ ont annoncé aujourd’hui la liste des nommés de la catégorie « Chanson Francophone de l’année », pour laquelle les téléspectateurs vont voter durant toute la soirée.







NRJ Music Awards 2022, Chanson francophone de l’année, les nommés

– « CE SOIR » AMIR

– « DEGAINE » AYA NAKAMURA FEAT DAMSO

– « COUP DE VIEUX » BIGFLO & OLI

– « CŒUR » CLARA LUCIANI

– « MON CŒUR » IZIA

– « OUTETE » KEEN’V

– « EVA » KENDJI GIRAC

– « QUI ON EST » M. POKORA

– « LA QUETE » ORELSAN

– « LA RECETTE » SLIMANE

– « SUAVEMENTE » SOOLKING

– « VENGA MI » SOPRANO FEAT GRADUR



Les votes dans la catégorie « Chanson Francophone » se feront durant la soirée du 18 novembre par un vote flash : les téléspectateurs pourront donc voter à la fin de la soirée pour leur Chanson Francophone préférée.

Les NRJ Music Awards réunissent chaque année les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année !

NRJ Music Awards, les artistes qui seront présents

Vendredi soir sur la scène du Palais des Festivals à Cannes, vous retrouverez : Ava Max, Lizzo, Gayle, Aya Nakamura, Damso, Juliette Armanet, Slimane, Izia, Soolking, David Guetta, Bebe Rexha, Rosalía, Yungblud, Orelsan, Angèle, Bigflo & Oli, Stromae, Clara Luciani, Soprano, Amir, Keen’V, Kendji Girac, et M. Pokora.

Votez pour vos artistes préférés sur NRJ.fr

