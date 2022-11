Star Academy : le programme des évaluations, le meilleur élève ira en finale !

5 ( 4 )

Star Academy, évaluations, nominations et éliminations semaine 5 – Cinquième semaine au château pour les six élèves encore en compétition dans la Star Academy. Après le prime d’hier soir à l’issue duquel Stan et Julien ont été éliminés, les élèves ont participé au traditionnel débrief ce dimanche midi avec Laure Ballon et Michael Goldman.







Un debrief raccourci puisque les élèves devaient partir pour participer au concert de Slimane à Orléans. Et à l’issue de ce debrief, le directeur a annoncé le programme et le déroulement des dernières évaluations, qui auront lieu mardi.







Star Academy, le meilleur élève sera qualifié pour la grande finale

Et ces dernières évaluations seront particulières puisqu’elles ne désigneront pas les nommés de la semaine mais le seul élève qui se qualifiera directement pour la grande finale de la Star Ac !

En effet, il y aura cinq élèves nominés cette semaine alors que celui qui aura fait la meilleure évaluation mardi ira directement en finale.

Et parmi les cinq élèves en danger sur la demi-finale de samedi prochain, seul le public votera pour qualifier trois d’entre eux pour la finale. Les deux derniers seront éliminés et quitteront le château !

Pour ces évaluations de mardi, le thème est libre. Chaque élève chantera la chanson de son choix (pas de chanson originale). La chanson sera suivie d’une impro sur le thème « je raconte ma Star Ac » en 30sec et une minute. Les élèves pourront danser, mimer, faire du théâtre, etc…



Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

