Plus belle la vie spoiler : Barbara abandonnée par Abdel (vidéo PBLV épisode n°4664)

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Pourquoi Abdel a-t-il abandonné Barbara depuis qu’elle est enceinte dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie ? C’est ce que la jeune femme ne comprend pas et dans l’épisode de vendredi, elle est blessée et fond en larmes…







Barbara craque face à Estelle, elle doit choisir le prénom du bébé et ça lui fait mal de devoir le faire toute seule.

Plus belle la vie spoiler la mort de Samia expliquée

Estelle lui assure qu’elle est là et qu’elle ne la lâchera pas. Mais Barbara se sent abandonnée par Abdel… Estelle essaie de la rassurer, elle est convaincue qu’Abdel reviendra vers elle.



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4664 du 18 novembre 2022

