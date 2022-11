« Larguées » : histoire du film ce soir sur France 2 (20 novembre)

5 ( 1 )

« Larguées », c’est le film en rediffusion qui vous attend ce dimanche 20 novembre 2022 sur France 2. Signé Eloïse Lang et sorti en salles en 2018, ce film met en scène Miou-Miou, Camille Cottin, et Camille Chamoux.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct). Attention aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







« Larguées » : l’histoire

Alice et Rose sont deux sœurs totalement différentes, l’une est mère de famille ultra rangée et responsable, l’autre est libre et rock n’roll. Elles ne sont d’accord sur rien, excepté sur l’urgence de remonter le moral de leur mère, Françoise, fraîchement quittée par leur père. Pour y parvenir, Alice et Rose décident de passer des vacances avec elle sur l’île de la Réunion. Mais avec des personnalités si peu compatibles, ce séjour en club n’est pas de tout repos. Toutefois, Alice et Rose sont prêtes à tout pour redonner la joie de vivre à leur mère.

La bande-annonce



« Larguées » c’est ce soir sur France 2.

