Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 11 novembre

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 11 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de jeudi au château. Stan a fait un cauchemar : il n’était plus au château ! Mais en interview, il avoue rester positif à fond !







Le premier cours de la journée est un cours de yoga avec un prof brésilien. Louis n’en a jamais fait mais il est ravi et intéressé. Un bon moment de détente pour les élèves, certains sont dissipés et rigolent beaucoup pendant le cours.

Place ensuite au cours de théâtre, Pierre débriefe les évaluations et leur donne des conseils. Il leur fait faire ensuite de nouveaux exercices d’improvisation. Louis a du mal tandis que Léa et Anisha se lachent.







Marlène et Lucie arrivent ensuite pour faire répéter les élèves. Elles leur donnent plein de conseils.



Anisha appelle sa famille, elle a un message surprise de sa mamie ! Ça la touche beaucoup, elle est très émue.

Les nommés ont ensuite un cours avec Laure Ballon. Elle leur fait travailler la compréhension des textes des chansons. Anisha pense à sa grand-mère, elle craque et pleure.

Place ensuite au cours de danse avec Yanis. Il leur promet un cours fun ! C’est à nouveau un cours avec des talons et Julien refuse encore une fois d’y participer…

Après le cours, Kendji débarque au château ! Tiana est ravie et en même temps super stressée. Et Kendji lui annonce qu’il a été touché par son histoire (son cousin Tiago est hospitalisé suite à un accident), il veut donc chanter Tiago avec Tiana. Léa confie à Kendji que le travail à la Star Academy lui semble insurmontable. Mais le chanteur lui explique que si elle veut faire de la musique son métier et faire des albums, elle aura des charges de travail importantes.

Tiana appelle sa famille, ils sont ravis pour elle après ce moment avec Kendji.

Avant d’aller se coucher, Stan et Chris repensent à tous les artistes qu’ils ont pu rencontrer depuis le début de la Star Academy. Ils ont encore du mal à réaliser.

Rendez-vous demain à 17h20 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy et à 21h10 pour le prime. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

