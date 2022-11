Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 19 novembre

5 ( 7 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 19 novembre 2022 – C’est parti pour une nouvelle quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de vendredi au château.







Les élèves partent très tôt du château pour grosse journée de répétitions sur le plateau du prime. Tiana se sent fatiguée, elle n’a pas de voix et elle a peur. Ils répètent leur hymne et pour la première fois ils le chanteront dans le public !

Ils rencontrent ensuite Claudio Capeo, qui doit répéter sa chanson « Riche » avec Anisha. Il est très heureux et ému de rencontrer les élèves.







Coach Joe retrouve les élèves, il va participer avec eux sur leur scène de comédie musicale. Il a la pression et ne se sent pas à l’aise. Et Laure supervise la scène. Léa se rend compte que c’est très compliqué…



Patrick Bruel répète « Qui a le droit » avec Enola. L’académicienne pense que cette chanson peut la servir. Et de son côté, Léa répète avec Marc Lavoine.

Les élèves rentrent ensuite au château. Pour deux d’entre eux, il s’agit de la dernière soirée au château ! Surprise, ils ont une masterclass avec le musicien Ibrahim Maalouf. Il leur donne plein de conseils.

Après la masterclass, les élèves découvrent qu’on leur a préparé une petite soirée bonbons, popcorns et barbe à papa. Ça dégénère en bataille de chantilly entre Tiana et Enola ! Ils jouent ensuite à « Action ou vérité ». Un bon moment de rire ! Ils font ensuite leurs valises en vue de la demi-finale… Enola a peur de partir et Louis craint de devoir continuer sans elle, il préfère ne pas y penser.

Star Academy, le sondage de la demi-finale

Star Academy, le replay de la quotidienne du 19 novembre

Rendez-vous ce soir à 21h10 sur TF1 pour le prime, et lundi à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

