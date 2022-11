Plus belle la vie : où voir ou revoir le prime du final ? (résumé et replay)

5 ( 3 )

Plus belle la vie résumé et replay du prime 18 novembre 2022 – C’est hier soir que France 3 a diffusé le clap de fin de votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». Après 18 ans de diffusion, la série s’est achevée avec cette ultime soirée.







Vous l’avez loupée ? Vous voulez la revoir ? Pas de panique, ce prime évènement intitulé « Sept mariages pour un enterrement » est disponible sur france.tv







Plus belle la vie le prime 18 novembre 2022 « Sept mariages pour un enterrement » : le résumé

La mort récente de Roland est présente dans tous les esprits et tout le Mistral est en deuil. Pour honorer sa mémoire et raviver l’âme du quartier, son dernier fils, Kilian, demande Betty en mariage et décide d’organiser une grande fête sur la place du Mistral. Son idée et son bonheur se répandent. Rapidement une vague de mariages est annoncée. Ce n’est plus un mais sept mariages qui seront célébrés sur la place du Mistral !

Mais avant d’en arriver là, les futurs épouses et époux vont vivre de nombreuses péripéties, comme Barbara qui essayera de récupérer son premier amour alors qu’il est sur le point de se marier avec sa nouvelle copine… Francesco, le fiancé d’Estelle, qui sera placé en garde à vue, pile au moment où Djawad refait surface ; ou encore Luna qui verra son engagement envers Bastien remis en cause lorsque Guillaume, son ex, sera admis à l’hôpital…



Les aventures des futurs mariés ne seront pas de tout repos mais toutes les héroïnes et tous les héros du Mistral parviendront, avec beaucoup d’amour et leur sens de la solidarité légendaire, à faire de ces sept mariages et de ce 18 novembre une journée et un évènement inoubliables.

Le replay du prime de PBLV « Sept mariages pour un enterrement »

Vous n’étiez pas au rendez-vous ce vendredi 18 novembre pour suivre le clap de fin de « Plus belle la vie » ? Pas de panique, le prime est déjà disponible en replay gratuit sur france.tv ici.

