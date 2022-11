Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 21 novembre

4.9 ( 7 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 21 novembre 2022 – C’est parti pour une nouvelle quotidienne de la Star Academy 2022. De retour du prime, Léa est triste du départ de Tiana.







Publicité





Les quatre finalistes sont heureux et fiers. Louis découvre une lettre qu’Enola avait mis sous son oreiller au cas où elle serait éliminée. Louis est très touché.







Publicité





Le lendemain, place au debrief avec Laure et Michael. Anisha est émue visionnant son duo avec Claudio Capeo. Louis est félicité pour son tableau, tout comme Enola pour son duo avec Patrick Bruel. Léa avoue qu’elle était déstabilisée par le coup de la balançoire sur le duo avec Marc Lavoine.

Michael Goldman annonce ensuite aux élèves qu’il y aura des évaluations cette semaine ! Elles permettront au gagnant des évals d’avoir une grosse surprise sur le prime de la finale. Et sur la partie chant, chaque finaliste aura le privilège de chanter une chanson écrite par un artiste exprès pour lui ! En deuxième partie de l’éval, les élèves devront faire une impro non chantée sur le thème « surprenez-nous ».



Publicité





Anisha rencontre Camelia Jordana, qui a écrit une chanson pour elle en collaboration avec Vitaa. Pour Enola, c’est Hoshi et Gia Martinelli. Pour Léa, c’est Vitaa. Et enfin pour Louis, c’est Slimane ! Ils sont super heureux et émus de découvrir ces chansons.

Léa appelle ensuite sa soeur, qui lui conseille d’écrire une chanson pour l’impro de l’évaluation. Mais les autres lui rappellent qu’elle n’a pas le droit ! Enola appelle un ami mais il n’a pas d’idée à lui donner.

Les élèves se couchent ravis.

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations finale : Louis prend la tête devant Anisha, Léa et Enola en retard (SONDAGE)

Star Academy, le sondage de la finale

Qui doit gagner ? Anisha Enola Léa Louis Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 21 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note