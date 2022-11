Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 3 novembre

5 ( 4 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 3 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mercredi au château. Les élèves se réveillent un peu stressés avant l’annonce des nominations. Léa a fait des cauchemars… Carla a rêvé qu’avec Paola elles étaient nommées et éliminées. A l’inverse, Julien se dit confiant après son évaluation avec Anisha.







Place au cours de sport. Et cette fois, Adeline, la prof de chant, participe avec eux ! Ils sont attachés sur ce cours pour encore plus évoluer en duos. Les élèves sont ravis qu’Adeline soit venue, Julien avoue que c’est cool et motivant. Adeline remercie Joe, elle a passé un bon moment.

Les académiciens enchainent avec le cours de chant, ils retrouvent donc Adeline. Tiana écoute attentivement ses conseils, notamment sur le gainage pour chanter. Après le cours, une dispute éclate entre Louis et Paola. Louis a mal pris une remarque de Poala et de son côté elle pense qu’il fait sa victime. Louis trouve qu’elle fait la morale et lui demande de mettre les formes, Paola promet de faire des efforts.







Christophe Willem arrive pour une masterclass, avec Vivien qui l’accompagne dans sa stratégie digitale. Ils parlent réseaux sociaux avec les élèves de la Star Academy. Ils sont plusieurs, comme Léa et Anisha, a ne pas avoir envie de s’occuper des réseaux sociaux. Les académiciens ont adoré ce moment avec eux.



Place ensuite à l’annonce des nommés : Michael Goldman annonce que c’est Carla et Paola, et Léa et Tiana. Il explique le niveau était élevé et c’était très serré. Le directeur annonce que pour le prime, chaque groupe fera un duo et il y aura aussi une battle entre elles : elles chanteront la même chanson toutes les quatre !

Les élèves découvrent les commentaires de leurs évaluations, Julien est ravi et surpris. Le directeur reçoit Léa et Tiana dans son bureau, elles apprennent qu’elles vont chanter « Quand on a que l’amour » de Brel sur le prime, et « Ma philosophie » d’Amel Bent sur la battle. Carla et Tiana vont voir le directeur à leur tour. Michael Goldman leur annonce que comme elles sont bonnes danseuses, Yanis veut leur proposer un tableau ! Elles sont étonnées mais ravies.

Place au cours d’expression scénique avec Laure. Julien se dit content et fier de lui. Tiana craque et pleure, elle a peur de partir et en même temps sa famille lui manque.

Lucie et Marlène arrivent ensuite pour annoncer les titres du prime. Stan chantera « PS Je t’aime » avec Christophe Willem, Anisha chantera « Avant toi » avec Slimane, Enola chantera « Fever » avec Elodie Frégé sur une choré de Yanis, Louis chantera « Jardin » avec Pomme. Le groupe Louise Attaque sera présent samedi soir, tout les garçons vont être testés sur ce titre « Viens je t’emmène au vent ». Stan et Chris chanteront « A nos actes manqués » avec un tableau de Yanis, et Julien chantera « Imagine » de John Lennon avec Marlène au piano. Toutes les chansons du prime du 5 novembre à retrouver ici

Les répétitions de chant mais aussi de danse commencent. Paola ne se sent pas à sa place sur le tableau de danse.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.

