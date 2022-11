Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 8 novembre

5 ( 8 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 8 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de lundi au château.







Publicité





La journée commence avec le cours de sport avec coach Joe. Il les fait improviser pour être dans le thème de la semaine. Après le cours, Chris et Stan se disputent ! Chacun a l’impression que l’autre s’éloigne… Ils ne se comprennent plus.







Publicité





Place au cours de danse, Yanis leur lance le défi de le faire avec des talons ! Julien refuse direct de le faire.

Marlène et Lucie viennent annoncer aux élèves les artistes du prochain prime : Kendji Girac, Zazie, M.Pokora, Zazie, Tayc, Dadju, Feu! Chatterton et Amel Bent (toutes les infos détaillées ici).



Publicité





Tiana craque et pleure en sachant qu’ils vont chanter « Tiago » de Kendji. Son cousin s’appelle Tiago, il a eu un accident et est hospitalisé.

Les élèves cherchent ensuite quoi porter pour l’avant-première et Bilal Hassani arrive pour une masterclass. Il leur explique comme il faut être soi même. Léa se livre et explique avoir un manque de culture et être à côté de la plaque. Bilal repart en leur souhaitant bonne chance pour les évaluations du lendemain !

Les académiciens se préparent pour aller à l’avant-première de « Black Panther: Wakanda Forever ». Sur place, une foule de fans les attend ! Les élèves sont impressionnés. Karima présente ensuite Aurélie Konaté aux élèves. Elle double l’un des personnages du film. Aurélie leur fait part de son expérience et de son parcours depuis la Star Academy 2 il y a 20 ans.

A LIRE AUSSI : Star Academy : les évaluations du 8 novembre : la cata d’Anisha, Tiana veut partir, Julien ne chante pas (résumé complet)

Star Academy, le replay de la quotidienne du 8 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note