The Equalizer du 19 novembre : vos épisodes ce soir sur M6

The Equalizer du 19 novembre 2022 – Ce soir et comme chaque samedi, M6 continue la diffusion de sa nouvelle série « The Equalizer ». Au programme, trois nouveaux épisodes inédits : le dernier de la saison 1 et les deux premiers de la saison 2.







A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







The Equalizer du 19 novembre : vos 3 épisodes inédits

Saison 1 Épisode 10 « Représailles » : Les vies professionnelle et personnelle de McCall se télescopent lorsque Delilah et ses amis sont témoins de l’exécution d’un chef de cartel et se retrouvent menacés…

Saison 2 Épisode 1 « Le nouveau client » : Alors qu’elle hésite à arrêter ses activités depuis que sa fille est au courant, Robyn McCall est rattrapée par son rôle de justicière lorsque Marcus Dante fait appel à elle pour retrouver des braqueurs de banque meurtriers…



Saison 2 Épisode 2 « L’abeille » : McCall se retrouve dans le viseur d’une agence de renseignements étrangère lorsque que son amie Mira, fille d’un diplomate, fait appel à elle pour retrouver son frère disparu. Dante doit faire aux soupçons d’un collègue chargé par la procureure de retrouver la justicière.

AVEC : Queen LATIFAH (Robyn McCall), Tory KITTLES (Marcus Dante), Adam GOLDBERG (Harry Keshegian), Liza LAPIRA (Melody « Mel » Bayani), Laya DELEON, HAYES (Delilah McCall), Lorraine TOUSSAINT (Viola ‘Tante Vi’ Marsette), Chris NOTH (William Bishop), Joe PERRINO (Dale Aldridge), Danny MASTROGIORGIO (Nic Palermo), Liza LAPIRA (Melody ‘Mel’ Bayani), Laya DELEON HAYES (Delilah), Nic Palermo (Nic Palermo), Jennifer FERRIN (Avery Grafton), et Erica Camarano (Paley)

Retrouvez « The Equalizer » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

