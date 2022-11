Un si grand soleil du 15 novembre : Johanna et Yann se rapprochent (résumé épisode 1017 en avance)

4.6 ( 10 )

Un si grand soleil du 15 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1015 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 15 novembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Paul est au commissariat, il essaie encore d’appeler Johanna. Il explique à Alex qu’ils se sont juste un peu pris la tête ce soir là. Il nie la version de Johanna mais Alex affirme que l’un de ses collègues s’est interposé. Paul affirme qu’ils aiment bien se bousculer un peu avec Johanna ! Yann les observe, Paul repart en affirmant ne pas s’inquiéter des suites de la plainte…







Arthur révise ses partiels, Elisabeth a une surprise pour lui : une petite voiture. Elle a décidé de lui offrir son permis de conduire ! Il est ravi.



Guilhem retrouve Johanna au cabinet, il prend des nouvelles. Elle ment en disant que Paul n’a pas essayé de le recontacter. Guilhem est inquiet et lui demande de faire attention.

A l’hôpital, Alain est avec Laurine, la nouvelle interne. Il est impressionné par son diagnostic. De leur côté, David et Jennifer la trouvent désagréables et sans considération. Elle ne leur a même pas dit bonjour ! Yasmine se joint à la conversation, elle est du même avis qu’eux.

Johanna reçoit la visite de Florent, elle a interverti deux dossiers. Il a réglé le problème, Johanna lui avoue qu’elle a la tête ailleurs. Elle lui explique avoir quitté Paul mais ne lui donne pas les raisons.

Laurine s’en prend à Jennifer au sujet d’une perfusion vide. Elle lui reproche de compter sur les autres pour faire son travail. Et elle va jusqu’à lui dire qu’elle n’est pas faite pour faire ce métier ! Pendant ce temps là, Arthur est avec Boris. Il lui annonce qu’il va passer son permis. Il veut lui donner une première leçon et le laisse au volant de sa voiture. Arthur s’éclate.

Paul vient trouver Johanna, il lui demande pourquoi elle a porté plainte. Il nie l’avoir agressée, Johanna menace de porter plainte pour harcèle, il l’insulte et elle s’en va.

Arthur explique à Jennifer qu’il a adoré conduire. Elle ne trouve pas ça malin d’avoir conduit sans permis.

Johanna se sert un verre de vin. Ça sonne à la porte, elle a peur. Le temps qu’elle y aille, il n’y a plus personne devant sa porte… Elle décide d’appeler Yann. Quand il arrive chez elle, Paul l’observe de loin ! Yann ne le voit pas, il assure à Johanna qu’il n’y a personne. Johanna est terrifiée et fond en larmes. Elle est désolée de l’avoir déranger. Johanna finit par lui offrir un verre de vin et ils font connaissance. Au moment de partir, Johanna n’a pas l’air bien et Yann propose de rester dormir sur le canapé. Paul les observe toujours d’en bas !

Un si grand soleil du 15 novembre extrait, Yann et Johanna se rapprochent

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

