Un si grand soleil spoilers : Guilhem a-t-il tué Sylvie ? Les résumés jusqu’au 2 décembre 2022

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 2 décembre 2022 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Guilhem est suspecté du meurtre de Sylvie. Alors que Yann et Johanna débutent une histoire, Yann est dans une situation compliquée entre ce qu’il ressent pour Johanna et l’enquête où tout accuse l’oncle de Johanna…

Guilhem a-t-il tué Sylvie ? Il est placé en garde à vue et fait des aveux à sa nièce…

De son côté, Jennifer est dans une situation délicate au travail. Laurine veut la séparer d’Arthur et tous les moyens sont bons !

Quant à Noémie, elle doit revoir Ludo… Ce dernier a-t-il vraiment tourné la page ?

Lundi 28 novembre 2022, épisode 1025 : Tandis que Marion est libérée, Guilhem est suspecté. De son côté Laurine prend un malin plaisir à draguer Arthur pour le séparer de Jennifer. Celle-ci va-t-elle affronter Laurine ?

Mardi 29 novembre 2022, épisode 1026 : Alors que Noémie se querelle avec son voisin, Akim décide d’organiser un apéro pour l’anniversaire de Bilal. Noémie sera-t-elle prête à revoir Ludo ? Johanna, quant à elle, est bien décidée à confronter Yann pour faire avancer leur histoire.

Mercredi 30 novembre 2022, épisode 1027 : Après leur nuit d’amour, Yann part comme un voleur de chez Johanna. Pris en étau entre son début de relation et l’enquête qu’il dirige où tout accable l’oncle de Johanna, Yann devra-t-il faire un choix ? Noémie, quant à elle, accepte de revoir Ludo.

Jeudi 1er décembre 2022, épisode 1028 : Guilhem est placé en garde à vue et avoue la vérité à Johanna. De son côté, Ludo fait tout pour se montrer serviable envers Noémie. Aurait-il encore des sentiments pour elle ?

Vendredi 2 décembre 2022, épisode 1029 : Johanna reproche à Yann d’enquêter à charge sur son oncle. De son côté, Noémie doit faire face à de nouvelles provocations de son voisin…



