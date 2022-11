Un si grand soleil du 16 novembre : Johanna embrasse Yann (résumé épisode 1018 en avance)

5 ( 8 )

Un si grand soleil du 16 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1016 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 16 novembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Yann se réveille chez Johanna, il a dormi sur le canapé. Elle le remercie et lui fait un café. Johanna se demande si elle ne s’est pas inquiétée pour rien. Yann doit aller travailler, il s’en va et lui dit de ne pas hésiter à le rappeler.







Arthur téléphone à Jennifer, il lui propose d’aller prendre un verre après le boulot mais elle refuse. Et elle va bosser avec la boule au ventre à cause de l’interne. Mais elle refuse qu’Arthur en parle à Alain. Mais Arthur ne peut pas s’en empêcher et lui en touche deux mots… Alain est surpris.



Yann reçoit un appel de Hugo, qui lui demande comment ça s’est passé avec Johanna. Il plaisante quand Yann lui dit qu’il y a passé toute la nuit, il lui dit que Johanna est une très belle femme. Mais Yann est surtout inquiet pour Paul…

Jennifer se sent nulle, Laurine lui parle encore mal et ne dit bonjour à personne dans le service.

Guilhem est au téléphone au sujet de ses soucis d’argent. Il n’a plus aucune réserve mais la transaction qu’il attend ne peut pas être débloquée avant une semaine.

Yann va voir Paul, il est déjà cité dans une autre plainte pour harcèlement par une ancienne employée. Pendant ce temps là, Johanna est au téléphone avec Sabine. Elle a été rassurée qu’il reste dormir. Sabine fait des sous-entendus… Elle se demande s’il lui plairait pas un peu.

Face à Paul, Yann lui parle de son ancienne employée. Il pense qu’elle avait retiré sa plainte parce qu’il lui mettait la pression. Paul l’envoie balader, Yann lui demande de changer de comportement et de laisser Johanna tranquille. Il promet de fouiller dans son passé pour trouver d’autres victimes. Il appelle ensuite Johanna pour la rassurer, il pense qu’elle n’aura plus de soucis avec Paul. Elle propose de lui offrir un verre pour le remercier.

Guilhem retrouve Sylvie avec une rose, elle lui sert un verre de vin blanc. Elle l’informe que l’agence de voyage à appeler, son règlement n’est pas passé. Mais elle a fait un virement pour confirmer la réservation. Guilhem insiste pour la rembourser.

Boris propose à Arthur de sortir faire la fête. Il accepte tout de suite. Il l’emmène à une soirée privée et lui dit qu’il va lui présenter sa soeur. Mais Boris ne comprend pas qu’il ne pense qu’à Jennifer. Il l’encourage à comparer. Il lui présente sa soeur et il s’agit de… Laurine, l’interne qui mène une vie d’enfer à Jennifer !!

Johanna et Yann boivent un verre ensemble. Il lui raconte une terrible histoire de violences conjugales… Johanna s’approche pour l’embrasser mais Yann lui dit qu’il ne peut pas !

