Un si grand soleil du 22 novembre : Elisabeth couvre Guilhem (résumé épisode 1021 en avance)

Un si grand soleil du 22 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1021 en avance – Que va-t-il se passer ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 22 novembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Guilhem assure à Elisabeth qu’il dit la vérité, Sylvie était déjà morte quand il est arrivé. Elisabeth ne comprend pas pourquoi il veut qu’elle lui fournisse un alibi ! Guilhem affirme qu’il avait rendez-vous avec quelqu’un pour un montage financier illégal, il ne confirmera jamais son alibi à la police. Elisabeth a horreur qu’il la mette au pied du mur comme ça. Elle ne peut pas faire un faux témoignage.







Guilhem rappelle à Elisabeth ce qu’il a fait pour elle pour l’évasion de Julien. Elle n’en revient pas qu’il la fasse à chanter, elle le trouve lâche. Guilhem lui dit qu’elle n’a pas le choix, elle doit confirmer son alibi.



Le lendemain matin, Alain remarque qu’Elisbeth est un peu ailleurs. Il lui propose d’inviter Guilhem à dîner, Elisabeth ne semble pas emballée. Elle prétexte qu’il a envie d’être seul.

Claudine attend les conclusions de l’expertise des tableaux de Brénas. Elle pense qu’Alix lui cache quelque chose… Mais Hélène est au commissariat, elle a des photos prouvant que sa grand-mère vivait une relation passionnée avec Brénas. Elle a une photo de sa grand-mère avec les tableaux chez elle. Alex affirme qu’il va prendre le temps d’étudier tout ça.

Marion appelle son mari, elle s’inquiète et soupçonne Guilhem. Bertier n’y croit pas, il l’aimait.

Le légiste appelle Cross et Becker, Sylvie s’est battue avec quelqu’un avant sa mort. Mais il ne peut pas dire si l’homicide était volontaire ou pas. Becker va appeler le procureur pour qu’il ouvre une procédure judiciaire.

Marion est interrogée. Elle explique être passée chez sa tante le jour de sa mort, vers 17h. Elle voulait lui dire au revoir. Elle dit qu’il ne s’est rien passé de spécial, elle n’a rien vu de suspect et Guilhem n’était pas là.

Cross appelle Elisabeth, il veut l’interroger. Elle accepte de passer en fin d’après-midi et écourte son rendez-vous avec Bertier, qui comprend qu’il y a un problème.

Alex a lu toutes les lettres entre la grand-mère d’Hélène et Brénas. Et Thierry vient de recevoir le rapport d’expertise : les toiles sont des vraies ! Alix est libérée. Claudine lui reproche de ne pas lui avoir parlé d’Hélène. La juge a prononcé un non-lieu, les toiles lui seront restituées le lendemain.

Guilhem appelle Johanna, il peut retourner chez lui. Elle pense que c’est trop tôt mais il ne veut pas la déranger et il a besoin de se sentir proche de Sylvie.

Elisabeth est au commissariat. Elle le couvre et confirme son alibi. Cross lui demande si quelqu’un peut attester qu’ils étaient ensemble ce soir là, Elisabeth explique que non. Son compagnon était de garde et son petit-fils chez sa copine.

Un si grand soleil du 22 novembre extrait, Elisabeth couvre Guilhem

