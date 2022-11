Un si grand soleil du 25 novembre : Guilhem soupçonné (résumé épisode 1024 en avance)

5 ( 5 )

Un si grand soleil du 25 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1024 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 25 novembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Marion est toujours en garde à vue, Levars tente de la défendre. Becker lui rappelle qu’elle a menti plusieurs fois demande de le laisser faire son travail.







Chez Elisabeth, Arthur propose à Jennifer de faire quelque chose. Boris propose une soirée aux Sauvages mais Jennifer n’a pas envie de bosser. Elle lui dit d’y aller sans elle.



Elisabeth attendait Bertier chez L Cosmétiques. Elle l’informe que sa femme est en garde à vue et que la police la suspecte. Elisabeth est désolée. Bertier est désolé de l’embêter avec ses problèmes, mais Elisabeth l’assure de son soutien et lui dit qu’elle est là s’il a besoin.

Arthur demande à Boris si sa soeur sera là à la soirée… Boris lui rappelle qu’il est en couple mais Arthur affirme qu’il n’y a pas d’ambiguïté. Boris lui confie que sa soeur aime bien créér des embrouilles et qu’elle est un peu spéciale…

A l’hôpital, Laurine s’en prend à nouveau à Jennifer. David a entendu et hallucine.

Guilhem est encore interrogé par Cross. Il affirme qu’il connaissait peu Marion et confirme leurs disputes. Elle a faillit ne pas venir au mariage. Il explique qu’ils s’étaient réconciliés juste avant le mariage. Cross lui demande s’il savait pour le testament en faveur de sa nièce, qu’elle venait de faire annuler. Guilhem assure qu’il n’en savait rien.

Guilhem parle du testament à Johanna, il n’était pas au courant et ne comprend pas qu’elle ne lui en ait pas parlé. Il dit que Marion est soupçonnée à cause de ça. Johanna lui rappelle que si Marion est innocentée, il sera le suspect numéro 1. Guilhem lui demande d’être son avocate, elle accepte. Guilhem craint que ça lui retombe dessus.

Au commissariat, Yann ne croit pas en la culpabilité de Marion. Il doute de Guilhem mais sa collègue ne pense pas qu’un avocat déjà fortuné ferait ça. Il compte quand même creuser cette piste.

A la paillotte, Boris présente Arthur à ses amis. Laurine les rejoint. Au même moment, Jennifer envoie un message à Arthur, elle a changé d’avis et va le rejoindre. Mais c’est Laurine qui voit le message ! Elle propose à Arthur d’aller se baigner.

Elisabeth se confie à Alain, elle est soulagée si Marion est coupable. Alain pense quand même que Guilhem a faussé l’enquête et qu’elle n’est peut être pas coupable.

Laurine arrive à la fête et découvrir Arthur entrain d’embrasser Laurine ! Arthur essaie de rattraper Jennifer… Il dit qu’elle l’a pris par surprise ! Jennifer est en colère : non seulement il l’a trompe mais en plus c’est l’interne de l’hôpital. Elle ne veut plus jamais le revoir.

Johanna invite Cross à boire un verre, il hésite et finit par refuser. Sa collègue a trouvé quelque chose. Marion était bien ailleurs à l’heure où sa tante est morte !

Un si grand soleil du 25 novembre extrait, Yann soupçonne Guilhem

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

