« L’âge d’or des chansons de notre enfance » ce soir sur France 3 (artistes et invités 25 novembre)

« L’âge d’or des chansons de notre enfance » c’est ce soir, vendredi 25 novembre 2022, sur France 3. Il s’agit d’une rediffusion, le programme ayant été diffusé pour la première fois il y a deux ans.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV.







« C’est guignol ! », « Hou la menteuse ! », « Tata Yoyo », ou encore cette « Chanson douce » que nous fredonnaient nos mamans lorsque nous étions enfants… Quel que soit notre âge, ces refrains que nous connaissons par cœur sont devenus aujourd’hui de véritables « madeleines de Proust ».

Jamais un documentaire n’avait retracé cette partie de notre vie ; entre les années 60 et 90, un souffle exceptionnel : c’est « L’Âge d’or des chansons de notre enfance » !

« L’âge d’or des chansons de notre enfance » en quelques lignes

Ce documentaire de 135 minutes propose de rouvrir cette parenthèse magique qui a vu naître un tourbillon d’artistes aux styles très différents. De Chantal Goya à Annie Cordy, de Pierre Perret à Carlos. Une occasion aussi de rendre hommage à Anne Sylvestre, la pionnière du genre, à qui le film est dédié.

Des émissions de variétés aux programmes jeunesse, du cinéma au mange-disques, ou encore des bancs de l’école aux colonies de vacances, les chansons qui plaisent aux petits ont alors occupé tous les terrains (de jeux), jusqu’aux plus grandes salles de concert.

Que s’est-il passé durant cet âge d’or ? Comment ces chansons ont-elles réussi à s’imposer dans nos vies ? Que racontent-elles sur la société, sur l’enfant qu’on a été, sur l’adulte qu’on est devenu ?

Une soirée idéale de fêtes, rythmée par les plus grands refrains de notre enfance et le récit de leurs interprètes : de véritables cadeaux pour une soirée exceptionnelle.



Artistes et invités

Et avec la participation de : Chantal Goya, Pierre Perret, Hugues Aufray, Hélène Rollès, Richard Gotainer, Isabelle Aubret, Billy, Roméo, Noam, Douchka, Bernard Minet, Henri Dès, Anne Sylvestre, Catherine Salvador, Marie Dauphin, Aldebert, Rik, Bruno Polius du groupe Les Poppys. Mais aussi : Danièle Gilbert, Jean-Luc Azoulay, Jean-Baptiste Laydu & Nounours.

