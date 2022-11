Un si grand soleil spoilers : Sylvie assassinée, les résumés jusqu’au 25 novembre 2022

5 ( 6 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 25 novembre 2022 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Sylvie a été assassinée ! Guilhem est suspectée d’avoir tué sa femme. Et alors que Sylvie venait de modifier son testament, Marion est elle aussi sur la liste des suspects, elle est placée en garde à vue !

De son côté, Alix est enfin innocentée, l’expertise révèle que les toiles de Brénas sont bien des vraies ! Marc fait son mea-culpa.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 21 au 25 novembre

Lundi 21 novembre 2022, épisode 1020 : Guilhem et Marion sont sous le choc de la mort de Sylvie. Une enquête, dont est chargé Yann, est ouverte. Pendant ce temps, à la galerie d’Alix, les toiles de Brénas sont saisies pour expertise.

Mardi 22 novembre 2022, épisode 1021 : L’autopsie oriente la mort de Sylvie vers un homicide. Guilhem est suspecté et demande un délicat service à Elisabeth. Parallèlement, l’expertise des toiles de Brénas innocente Alix qui est libérée et exulte.

Mercredi 23 novembre 2022, épisode 1022 : Guilhem a un alibi mais Elisabeth lui en veut terriblement. Est-ce la fin de leur amitié ? Pendant de temps, Marc Mourre fait amende honorable auprès d’Alix. Mais celle-ci aurait-elle dupé tout le monde ?

Jeudi 24 novembre 2022, épisode 1023 : La police découvre que Sylvie venait d’annuler son testament qui favorisait sa nièce, Marion Bertier. De leur côté, Johanna et Yann ont passé la soirée ensemble. Quant à Laurine, elle semble avoir jeté son dévolu sur Arthur, bien qu’il soit avec Jennifer…

Vendredi 25 novembre 2022, épisode 1024 : Alors que Marion est toujours en garde à vue, Guilhem découvre que Sylvie avait modifié son testament. De son côté, Arthur cache toujours à Jennifer qu’il connait Laurine. aurait-elle dupé tout le monde ?



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

