Coupe du Monde 2022 : la Croatie et l’Argentine en demi-finale !

5 ( 5 )

Coupe du Monde 2022 – Les deux premiers quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se sont joués aujourd’hui avec des matchs à suspense.







Publicité





La Croatie a éliminé le Brésil cet après-midi après prolongations et séance de tirs aux buts !







Publicité





Avec un score à 0-0 à la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont allées jusqu’aux prolongations. Neymar a ouvert le score en toute fin de première partie des prolongations. Mais la Croatie a finalement égalisé et envoyé les deux nations aux tirs aux buts. Et c’est finalement la Croatie qui s’est qualifiée pour la première demi-finale de cette Coupe du Monde 2022.

Ce soir, les Pays-Bas affrontaient l’Argentine. Un match de folie puisque l’Argentine menait 2-0 avant de finalement se faire remonter. Les hollandais ont marqué le but de l’égalisation à la 11ème minute des arrêts de jeu de la seconde période ! Aucun but dans les prolongations, les deux équipes sont elles aussi allées jusqu’aux tirs aux buts. Et c’est l’Argentine de Messi qui s’est finalement imposée !



Publicité





La première finale opposera donc la Croatie à l’Argentine. Un match qui se déroulera mardi prochain.

Demain, samedi, place aux deux derniers quarts de finale : Maroc / Portugal, suivi d’Angleterre / France.

Coupe du Monde 2022, le programme des demi-finales

– mardi 13 décembre 20h : Croatie / Argentine (TF1 et BeIN Sports)

– mercredi 14 décembre 20h : ? / ? (TF1 et BeIN Sports)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note