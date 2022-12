Demain nous appartient du 23 décembre : Marianne coupable ? (résumé + vidéo épisode 1325 en avance)

5 ( 6 )

Demain nous appartient du 23 décembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1325 de DNA – Marianne est toujours en garde à vue ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et Anna vient lui demander si elle a tué Malik… Marianne lui assure que non !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : encore un suspect (vidéo épisode du 27 décembre)







Publicité





Demain nous appartient du 23 décembre – résumé de l’épisode 1325

Marianne est placée en garde à vue. Anna vient rendre visite à sa mère en cellule. Elle est présumée coupable pour le meurtre de Malik Saeed. La police pense que Marianne a voulu venger sa fille… Est-elle vraiment coupable ?

Pour faire parler Anna, Aurore ne recule devant rien. Acculé, Karim sort de ses gonds. Pour consoler les Moreno, Mona a la solution. Les Sétois se préparent pour un Noël magique.



Publicité





Demain nous appartient du 23 décembre – vidéo des premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note