Ici tout commence du 5 décembre : Eliott sur le point de démasquer Greg (résumé + vidéo épisode 544)

4.3 ( 6 )

Ici tout commence du 5 décembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 544 – Jude s’est isolé après l’humiliation de vendredi dans votre série « Ici tout commence ». Mais Eliott n’est pas dupe, il pense que ce n’était pas sa faute et se souvient avoir vu Lionel avec Brice… Greg essaie de défendre Lionel. Mais Eliott va-t-il les démasquer ?







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Eliott quitte Greg, Kelly renoue avec Thomas, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 5 au 9 décembre)







Publicité





Ici tout commence du 5 décembre – résumé de l’épisode 544

Jude s’est fait humilier devant les professeurs et les élèves. Et pour couronner le tout, une vidéo à son sujet circule sur les réseaux sociaux. Eliott prend la défense de Jude face aux moqueries de Greg et Jasmine. Pour Eliott, quelqu’un a trafiqué le siphon de Jude… De con côté, Kelly est décidée à renouer avec son père.

De con côté, Kelly est décidée à renouer avec son père, contre l’avis de Laetitia. Souleymane craint d’ennuyer Deva.



Publicité





Ici tout commence du 5 décembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note