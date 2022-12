« Lucky » : histoire du film inédit avec Michael Youn et Florence Foresti ce soir sur C8 (5 décembre 2022)

5 ( 5 )

« Lucky » : histoire et interprètes du film inédit diffusé ce soir, lundi 5 décembre 2022 – C8 vous propose un film inédit avec Michael Youn et Florence Foresti ce lundi soir. Il s’agit de « Lucky », sorti en salles en 2020 et signé Olivier Van Hoofstadt.







A voir ce soir dès 21h20 sur C8.







« Lucky » : le synopsis

Criblés de dettes et amis de longue date, Tony et Willy traversent une mauvaise passe. Un jour, Willy assiste avec sa compagne à une démonstration de la brigade canine. Ils ont alors l’idée de voler un chien détecteur de drogue et de sen servir pour faire fortune. Mais ce ne sont pas des truands très doués et rien ne va se passer comme prévu. D’autant que le propriétaire de l’animal veut à tout prix le retrouver. Dans le même temps, Caroline, policière corrompue et violente, tente de continuer ses trafics et ses rackets sans se faire repérer par la police des polices.

« Lucky » : le casting

Avec : Michaël Youn (Tony), Alban Ivanov (Willy), Florence Foresti (Caroline Jamar), Sarah Suco (Julia), François Berléand (le commissaire Daran), Corinne Masiero (Alice Deschamps), Daniel Prévost (Monsieur Roger)



VIDEO bande-annonce

