« Joyeuse pagaille à Noël » 1 et 2 : vos téléfilms avec Kelly Rowland ce 19 décembre sur M6 (histoires et extrait vidéo)

« Joyeuse pagaille à Noël » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur M6 ce lundi 19 décembre 2022 – Dernière ligne droite avant Noël et cet après-midi M6 vous propose deux téléfilms de Noël. Ils s’intitulent « Joyeuse pagaille à Noël » et « Joyeuse pagaille à Noël 2 ». Le second est inédit et ils ont tous les deux portés par Kelly Rowland !







« Joyeuse pagaille à Noël » : l’histoire

Pour la première fois, Jacquie, une femme d’affaires accomplie et célibataire, reçoit toute sa famille pour Noël. Pour finaliser la vente de son entreprise, une vidéo doit être tournée chez elle alors tout doit être parfait. Entre ses parents voulant respecter de vieilles traditions de Noël, les bêtises de ses neveux, le chien maladroit de sa sœur, tout ne se passe pas comme prévu. Heureusement, son charmant voisin Tyler apporte une aide très précieuse…

AVEC : Kelly ROWLAND (Jacquie), Thomas CADROT (Tyler), Bresha WEBB (Kiara), Latonya WILLIAMS (Treena), Debbi MORGAN (Marchelle), Chris SHIELDS (Wade), Jaime M. CALLICA (Julian)



« Joyeuse pagaille à Noël 2 » : l’histoire

Un an jour pour jour après leur rencontre, Jacquie et Tyler doivent se marier la veille de Noël. Pour l’occasion, ils invitent leurs soixante convives dans un somptueux hôtel au bord des pistes. Tout est réuni pour que Jacquie vive enfin son mariage de rêve. C’était hélas sans compter sur sa famille pour le moins turbulente…

« Joyeuse pagaille à Noël », la bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

