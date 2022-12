Karim Benzema annonce sa retraite en Équipe de France !

5 ( 9 )

C’est le choc ce lundi avec l’annonce faite par Karim Benzema au lendemain de la défaite de l’Équipe de France en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors que le joueur, sacré Ballon d’Or cette année, a été contraint de renoncer à cette Coupe du Monde suite à une blessure survenue au début de la compétition à l’entrainement, il vient d’annoncer sa retraite internationale !







« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. » a écrit Karim Benzema sur les réseaux sociaux.







Karim Benzema en Équipe de France, c’est 95 sélections et 37 buts. Il a longtemps été écarté des Bleus par Didier Deschamps, qui ne l’avait d’ailleurs pas sélectionné pour la Coupe du Monde 2018.

Avec l’annonce de cette retraite internationale à l’âge de 35 ans, Karim Benzema ne remportera donc jamais la Coupe du Monde.



