Le Cross épisode 23 : résumé et replay du 13 décembre 2022

Le cross épisode 23 résumé et replay – Nouvel épisode de votre télé-réalité « Le cross : les Marseillais vs le reste du monde vs les motivés » ce mardi 13 décembre 2022. Vous êtes déjà impatient de savoir ce qui vuus attend ? On vous propose dès maintenant un résumé de l’épisode inédit de ce soir !







A suivre dès 19h50 sur W9, ou en replay sur 6play.

Les familles s’affrontent et c’est l’heure du résultat de l’épreuve des carottes. Nicolo, le nouveau chef du Reste du Monde, a battu Alan avec une carotte de plus ! Noré, Nicolas et Nocolo ont gagné chacun une carte de vote supplémentaire, à utiliser sur n’importe laquelle des cérémonies.







Les cartes inquiètent clairement ceux qui n’en ont pas… Nicolo veut faire une réunion de famille pour discuter de l’utilisation de la carte mais sans Alan. Nicolo a peur que les Marseillais donnent leur carte à Alan et qu’ils l’utilisent contre lui. Clarysse préfèrerait se faire éliminer que trahir ses promesses…



Maeva les voit et fait remarquer tout fort qu’ils font une réunion sans Alan ! Mais Nicolo ne compte pas se laisser faire.

Noré est ravi d’avoir 1.000 points avant la cérémonie des éliminations. Il compte bien réussir les battles pour avoir personne à éliminer chez les Marseillais. Le Reste du Monde a eu 500 points et les Motivés aucun.

Alan rejoint sa famille mais elle est tout sauf unie, ils se disputent. Les filles tentent d’apaiser les choses mais Alan est convaincu que Nicolo veut le faire sauter. Clarysse veut mettre les choses au clair avec Alan. Elle n’a pas mis son prénom en tant que chef mais ce n’était pas une trahison. Alan ne la comprend pas, il trouve qu’elle a fait les choses dans son dos. Clarysse pleure quand Alan les compare à Noré et Kamila. Elle lui rappelle qu’il l’a trompée et pleure. Clarysse voit qu’il est froid face à ses larmes, elle réalise qu’il ne l’aime pas. Et de son côté Alan veut passer à autre chose, il se sent trahi.

Les Motivés parlent de la prochaine cérémonie d’élimination, ils se demandent qui ils vont sortir. Julien a entendu leur conversation et décide de le dire tout fort pour les déstabiliser. Il balance à table qu’Eva est en danger dans sa famille ! Elle est choquée et se demande s’il dit la vérité. Mais sa famille confirme, elle hallucine ! Elle est remontée contre Christopher et ça tourne en dispute, Julien se réjouit. Les Motivés se réunissent pour en parler et clairement c’est compliqué…

Kamila est motivée, elle y va déterminée à gagner la battle pour les Marseillais. Il s’agit d’une battle de coiffure dans un salon avec 1.000 points à la clé. Il s’agit d’une coiffure de mariage, les candidats sont stressés. Le coiffeur leur montre ce qu’ils vont devoir faire ! Christopher coiffe Coline, Greg coiffe Kamila, et Nicolo coiffe Kayla. C’est pas gagné !

Pendant ce temps là, Alan fait un pas vers Clarysse, il veut qu’elle reste dans sa chambre… Clarysse est contente. Ils parlent ensuite stratégie avec les Motivés. Nicolas veut mettre Christopher au pied du mur.

La battle coiffure est compliquée à vivre pour les filles, les garçons galèrent ! Sauf Kayla, qui est fière de Nicolo. Coline s’énerve contre Christopher. Nicolo est convaincu d’avoir gagné. Le coiffeur les félicite, il donnera le résultat à Catalya. Nicolo rentre content de lui. Et effectivement tout le monde pense que c’est Kayla qui a le plus beau chignon.

Tout le monde va se coucher et les tensions sont fortes entre Nicolo et Alan. Et Michel reproche à Nicolo de ne laisser personne dormir dans sa chambre alors qu’il a une chambre de 3. Mais il refuse de dormir avec quelqu’un d’une autre famille ! Nicolas s’énerve, il n’est pas d’accord. Noré trouve que Christopher doit s’imposer. Ça tourne en grosse dispute.

