Le Meilleur Pâtissier : sortie du livre de recettes de Manon, la gagnante

C’est Manon qui a été sacrée grande gagnante du Meilleur Pâtissier saison 11 mercredi soir (résumé et replay à retrouver ici). Et comme tous les autres gagnants du concours culinaire d’M6, Manon a remporté l’édition de son propre livre de recettes.







Ce livre de recettes de Manon est sorti ce vendredi 9 décembre, vous pouvez donc l’acheter dès aujourd’hui !







Présentation du livre de recettes de Manon, gagnante du Meilleur Pâtissier

Le public avait découvert Manon dans « En route pour Le Meilleur Pâtissier ». Douce et déterminée, gourmande et défendant une pâtisserie healthy, la jeune étudiante en diététique conquiert le jury. Il en sera de même un an plus tard, devant Cyril, Mercotte et les plus grands chefs pâtissiers de France. Du haut de ses vingt ans, Manon innove en créant une pâtisserie saine qui la propulse, de tablier bleu en tablier bleu, vers la victoire. Dans ce livre, elle présente des gâteaux qu’elle a réalisés durant l’émission, mais aussi de nombreuses recettes inédites, accompagnées de ses précieux conseils.

Cookies healthy, tartes aux fruits de saison, travail du chocolat, pavlova des îles, millefeuille d’Orient, zézettes de Sète…

Au total, le livre comporte 45 recettes à découvrir. Et en bonus, un flashcode avec des vidéos pour suivre des préparations de Manon pas à pas.

Vous pouvez dès maintenant le commander sur Amazon.



