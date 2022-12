Les mystères de l’amour du 17 décembre : Bénédicte embrasse Brad (résumé épisode 22 saison 30 en avance)

4.6 ( 9 )

Les mystères de l’amour du 17 décembre, spoiler résumé de l’épisode 22 saison 30 en avance – Qu’est-ce qui vous attend samedi dans série de TMC « Les mystères de l’amour » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir le résumé l’épisode du samedi 17 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Hélène et Bénédicte font le sapin de Noël. Hélène explique que Niels est impatient, il est à l’anniversaire de sa chérie, la petite Ilona. Béné reçoit un message de Brad avec des photos de quand ils se sont rencontrés à Love Island. Elle lui explique comment ils se sont rencontrés, Hélène remarque qu’elle en parle avec beaucoup de tendresse. Bénédicte dit qu’elle trouve Alban très changeant et différent…







Fanny est avec Christian, ils reçoivent de nombreux messages de fans et attendent avec impatience le prochain concert. Christian est inquiet pour la santé de Fanny. C’était il y a deux semaines, Fanny lui dit que tout va bien. Et ils sont très heureux à l’idée de bientôt être trois. Ils retrouvent Brad qui joue de la guitare dans le salon. Ils l’applaudissent. Brad reçoit un message, il leur dit que c’est Bénédicte qui lui répond. Il leur montre le portrait qu’il avait fait d’elle à Love Island. Christian remarque qu’il craque pour Béné, ça le fait rire…



Jimmy dit à Sylvain qu’Olga a proposé de le remplacer un jour sur deux par Paul. Jimmy se dit content de le revoir. Olga a préparé un petit dej. Elle leur explique que Bénédicte et Brad n’arrêtent pas de s’envoyer des messages. Sylvain demande qui est Brad, elle lui explique que c’est le père de Fanny et qu’il est très beau.

Emilie débarque dans le salon et voit le sapin. Elle est euphorique, elle pense que Dieu regarde leur sapin et qu’il adore. Hélène et Bénédicte ont envie de rire, Ingrid repart prier.

Guéant emmène un sapin à Stéphanie, il propose de passer le réveillon avec elle. Elle accepte, elle ne va pas très bien. Guéant reçoit un appel, Elise a été arrêtée sur le périph à 140 sur une moto avec un homme.

José et Laly sont au lit. Laly trouve bien qu’il aille passer Noël en famille. Mais elle n’a pas envie de venir chez les parents de Cathy, José ne comprend pas. José s’inquiète qu’elle passe Noël avec Etienne… Elle lui assure qu’il ne se passera rien.

Emilie a reçu une crotte de pigeon sur le visage, elle est heureuse et pense que c’est un signe de Dieu. José et Laly partent chercher les cadeaux des enfants. Bénédicte y va aussi. Ingrid débarque en colère contre Emilie. Alban appelle Hélène, elle lui dit que Béné est partie.

Etienne a préparé le petit dej, il a laissé Mégane dormir. Elle a rêvé que Clovis la demandait en mariage. Il lui a mis du caviar, elle est ravie et lui donne sa liste au Père-Noël.

Au commissariat, Guéant apprend qu’Elise embrassait l’homme en question dans la cellule. Il n’y croit pas, Stéphanie décide d’aller la voir seule… Stéphanie la retrouve entrain d’embrasser le mec, elle lui demande de la faire sortir. Stéphanie lui dit que ça va être compliqué.

Brad faut de la musique avec Fanny. Il lui dit que sa mère est toujours là à travers elle. Et elle lui ressemble, Fanny est ravie. Il va partir mais promet de revenir. Il reçoit un appel, il a rendez-vous et doit y aller.

Au watersport, Jimmy et Olga débarquent. Ils portent tous des pulls de Noël, Victor trouve que c’est une bonne idée. Bénédicte a prétexté être chez le dentiste. Olga drague Paul dans le foodtruck… Alban appelle Olga, il n’arrive pas à joindre Bénédicte. Elle lui dit qu’elle est à la boulangerie et qu’elle ne capte pas. En réalité, Béné rejoint Brad.

Hélène et Nicolas parlent de Niels, ils sont fiers de lui. Emilie arrive, elle a tout écouté. Ingrid lui reproche sa curiosité, Hélène et Nicolas préfèrent en rire… Pendant ce temps là, José et Laly sont au magasin de jouets. Ils croisent Etienne, il cherche une maison de poupées pour Mégane.

Fanny se demande qui a appelé Brad, Christian pense que c’est Bénédicte. Fanny est heureuse, et Christian l’aime à la folie. Béné retrouve Brad, elle lui dit qu’elle a le coeur qui bat fort. Ça lui rappelle plein de souvenirs. Brad l’installe pour poser pour faire un portrait d’elle. Pendant ce temps là, au watersport les filles sont harcelées d’appels par Alban qui cherche Bénédicte. Olga pense que Béné n’est pas du tout chez le dentiste et qu’Aurélie ment. Elle finit par avouer, elle avait un rendez-vous secret.

Au commissariat, Stéphanie dit à Guéant qu’Elise regrette ce qu’elle a fait. Il veut aller la voir mais Stéphanie pense que c’est une mauvaise idée.

Fanny et Christian regardent le montage de la captation du concert, ils sont ravis.

Bénédicte revoit plein d’images de Love Island… Elle est nostalgique. Alban appelle Jimmy, qui ne sait pas quoi lui dire. Alban l’interroge sur Brad… Jimmy lui dit que c’est le père de Fanny, un mec bien. Mais Bénédicte et Brad s’embrassent… Alban les observe !

Les mystères de l’amour du 17 décembre – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

