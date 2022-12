C à vous du 15 décembre 2022 : invités et sommaire

5 ( 9 )

C à vous du 15 décembre, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ».







C à vous du 15 décembre : le sommaire

🔵 ⚽ Mondial 2022 : les Bleus en finale ! Jean-Philippe Leclaire, directeur adjoint de la rédaction de l’Équipe et Daniel Riolo, journaliste RMC sport, sont sur le plateau de C à vous

🔵 Il est désormais le douzième réhabilité de la Vème République : la cour de révision annule la condamnation pour viol de Farid El Haïry. Il témoigne dans C à vous

🔵 📖 L’architecte Jean Nouvel présente le livre “Jean Nouvel by Jean Nouvel 1981-2022” paru aux éditions TASCHEN

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 : Sophie Adenot, lieutenant-colonel dans l’Armée de l’Air, qui vient d’intégrer la nouvelle promotion d’astronautes de l’Agence spatiale européenne et Dr. Didier Schmitt, chef de la stratégie des vols habités et de l’exploration humaine de l’ESA

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Fabrice Brunet, chef de la création salée Lenôtre et sacré un des Meilleurs Ouvriers de France

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Lou De Laâge et Raphaël Personnaz pour le film “Le Tourbillon de la vie”, au cinéma le 21 décembre

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Michel Field, directeur du pôle culture et spectacle vivant de France Télévisions, pour l’émission “Le livre favori des Français”, ce soir à 21h10 sur France 2

