Plus belle la vie de retour en 2023, qui est Florence Demay qui va relancer la série ?

Plus belle la vie PBLV infos – Alors que la série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie » n’est plus diffusée depuis un peu plus de trois semaines, elle devrait faire son grand retour en 2023.







Sous l’impulsion d’un collectif porté par Florence Demay, c’est sur une plateforme dédiée que « Plus belle la vie » devrait revenir l’an prochain. Toujours le même format : un épisode de 20min chaque jour, mais avec la liberté de pouvoir le regarder quand vous voulez sans contrainte d’horaire fixe.







Et si selon TPMP People le retour de PBLV serait déjà signé, il faut rester prudent. Rien d’officiel n’a encore été annoncé même si Florence Demay est optimiste. Elle attend encore d’avoir officiellement les droits pour pouvoir lancer le retour de « Plus belle la vie ».

Mais qui est Florence Demay ? Si son nom ne vous parle pas forcément, les fans de « Plus belle la vie » connaissent son visage puisqu’elle est actrice et qu’elle a joué dans la série quotidienne. Elle a incarné le personnage de Bianca Soubeyrand. Mais Florence Demay est aussi la compagne d’un acteur phare de PBLV : Grégory Questel, alias le procureur Xavier Revel !



Plus belle la vie : quand la série sera-t-elle de retour ?

Si vous vous demandez quand la série sera de retour, il va falloir être patient.

« À partir du moment où l’on sera sûrs d’avoir les droits, et si on les a, il nous faudra 18 semaines pour diffuser le premier épisode. Ça correspond au temps d’écriture, de fabrication et de mise en ligne » a déclaré Florence Demay à Actu.fr.

« On a demandé à Newen (production de la série) de garder le commissariat et la place du Mistral, qui est la place principale de la série. Mais, on va forcément devoir tourner plus de scènes en extérieur«

