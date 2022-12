Un si grand soleil du 12 décembre : Noémie prête à déraper (résumé épisode 1035 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 12 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1035 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 12 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Noémie fait venir un gendarme, elle lui montre Lancelot. Elle lui explique que le cheval est malade et elle veut porter plainte pour mauvais traitement. Il lui explique qu’elle n’avait pas le droit de faire venir un vétérinaire mais il va interroger le voisin. La procédure peut être longue.







Eve pointe son relevé de compte. Manu rentre de courir, elle lui dit qu’elle est encore à découvert, elle ne s’en sort plus. Manu propose de l’aider pour l’emprunt de son appart, Eve refuse mais il lui rappelle qu’il vit ici. Eve ne veut vraiment pas.



Rudy et Valentine se disputent au sujet de leur divorce. Rudy lui dit qu’il est notaire qu’elle n’obtiendra rien de plus que ce qu’il lui propose… Il menace d’aller jusqu’à lui faire rembourser ses frais de justice.

Noémie parle à Elodie, la fille de William, qui propose de donner elle-même le traitement à Lancelot. Mais c’est un vétérinaire qui doit s’en charger.

Eve parle de ses soucis à Mo et Sabine au lycée, son banquier ne la rappellera que dans deux jours, elle est en galère. Elle s’énerve quand Sabine essaie de comprendre. Elle veut prendre un complément de revenus.

Noémie appelle Akim, elle ne comprend pas que la procédure prenne autant de temps. Akim lui explique que la gendarmerie comme la police ont trop de boulot et qu’ils ont des priorités. Ils se disputent, Noémie lui raccroche au nez.

Margot rejoint Ludo pour la visite privée du zoo. Il avait totalement oublié mais va la faire quand même. Il lui donne de quoi ramasser des crottes de dromadaires ! Elle n’a pas l’air ravie mais la journée se passe bien.

Valentine vient voir Claudine, légalement elle n’a pas de preuve d’avoir travaillé à l’étude avec Rudy. Valentine veut sortir sa dernière carte : demander le divorce pour faute ! Elle ne sait pas s’il l’a trompée mais compte faire appel à une agence de tentatrices. Claudine pense qu’il faut des preuves de propos compromettants…

Margot est ravie de sa journée avec Ludo, elle lui fait des compliments. Margot demande à Ludo s’il a une copine, il lui dit que non en rigolant et prend un appel. Il écourte et lui dit au revoir…

Claudine est avec Eve, Sabine et Mo. Elle décroche quand l’agence de tentatrices la rappelle. Claudine leur explique ensuite le procédé, Sabine trouve ça glauque et elle est choquée. Eve ne trouve pas ça choquant. Elle demande si ça paie bien d’être tentatrice, Claudine ne sait pas mais l’agence facture cher.

Akim parle avec Manu des problèmes de Noémie. Manu préfère en rire, il refuse d’intervenir.

Manu retrouve Eve, qui met des annonces sur un site de cours particuliers. Pendant ce temps là, Sabine parle à Dimitri de l’agence de tentateurs, il pense que c’est un bon plan de se faire payer pour ça. Et ils en rigolent.

Noémie vient voir Ludo, elle ne sait plus comment sauver le cheval et elle trouve qu’Akim ne la soutient pas. Noémie aimerait voler Lancelot ! Ludo pense que c’est une bonne idée !

Un si grand soleil du 12 décembre extrait, Margot drague Ludo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

