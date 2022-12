Mort de Kirstie Alley, actrice de « Allo maman, ici bébé »

5 ( 5 )

Triste nouvelle que l’on apprend ce mardi matin. L’actrice Kirstie Alley, que l’on a connu pour son rôle dans le film culte « Allo maman, ici bébé », est morte lundi des suites d’un cancer.







L’actrice avait 71 ans et ses enfants qui ont annoncé la nouvelle sur son compte du réseau social Twitter.







« Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, forte et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découvert récemment. Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force » ont-ils écrit.

En 1991, Kirstie Alley avait reçu un Emmy Award et un Golden Globe pour son rôle de Rebecca Howe dans la sitcom « Cheers ». Elle avait remporté son deuxième Emmy Award en 1994 pour son rôle de Sally Goodson dans le téléfilm « David’s Mother ».



« Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyable », ont déclaré ses enfants.

Elle était hospitalisée au Moffitt Cancer Center en Floride.

