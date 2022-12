Star Academy : Tiana en studio avec Vitaa !

4.6 ( 9 )

Moins de deux semaines après la fin de la Star Academy 2022, les élèves de la promo continuent leur belle aventure et avancent sur leurs projets professionnels. A commencer par Tiana, éliminée en demi-finale, qui a déjà un signé un contrat avec le label Indifference Prod.







A 18 ans, Tiana a certainement un bel avenir devant elle dans le monde de la musique.







Et ce jeudi, la jeune chanteuse était en bonne compagnie ! En effet, sur Instagram, Tiana est apparue en voiture avec Vitaa. La chanteuse et acolyte de Slimane a fait une story en annonçant : « je suis avec mon mini moi ». Et elle a expliqué qu’elles partaient en studio d’enregitrement.

Tiana va-t-elle avoir l’honneur de déjà enregistrer un duo avec Vitaa ? Plus tôt cette semaine, Tiana a déjà eu la chance de monter sur scène aux côtés de Dadju lors de son concert à Marseille.



